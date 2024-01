Annapurnan roadtrippailu Open Roads lykkääntyy reilun kuukauden päähän suunnitellusta

Open Roads ei ehdi valmiiksi helmikuun lopun julkaisuunsa, ilmoittaa Annapurna Interactive.

Annapurnan mukaan Open Roadsin viilaus julkaisukuntoon vaatii hieman ylimääräistä aikaa, joten uusi ilmestymispäivä on siirretty suosiolla reilua kuukautta suunniteltua myöhemmäksi. Uuden tiedon valossa julkaisu lykkääntyy siis maaliskuun 28. päivälle.

Open Roadsia kuvaillaan interaktiiviseksi ja elokuvamaiseksi mysteeriseikkailuksi, joka etenee tilanteeseen muovautuvan dialogijärjestelmän siivittämänä. Yksinhuoltajaäidin ja 16-vuotiaan tyttären rooleissa kuullaan Keri Russellia ja The Last of Us -sarjan toisella tuotantokaudella Abbyn roolissa nähtävää Kaitlyn Deveriä.

Open Roads julkaistaan PC:lle, Switchille sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleille – myös suoraan Game Pass -palveluun.