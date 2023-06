Ajallisesti elokuvien väliin sijoittuva Blade Runner 2033: Labyrinth julkistettiin trailerin kera – tarina on osa virallista aikajanaa

Annapurna Interactive on julkistanut Blade Runner 2033: Labyrinth -pelin, joka kertoo tapahtumista elokuvien Blade Runner ja Blade Runner 2049 välillä.

Kyseessä on ensimmäinen Blade Runner -peli noin 25 vuoteen, minkä lisäksi tarinan kerrotaan olevan osa sarjan virallista aikajanaa.

Huomioitavaa on myös, että kyseisen seikkailun työstää Annapurna Interactive itse. Yhtiö on aiemmin toiminut julkaisijana, joten tuleva eepos on ensimmäinen Annapurnan sisäisesti työstämä julkaisu.

Projektin johdossa on Chelsea Hash, kuka on aiemmin muun muassa ohjannut Solar Ash -pelin sekä työskennellyt What Remains of Edith Finch -nimikkeen parissa.

Tuotoksen kerrotaan saapuvan aikanaan konsoleille ja PC:lle. Trailerin tulevasta voi katsoa alta.

