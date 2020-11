Activision Blizzard aikoo panostaa merkittävästi mobiilipelaamiseen

Activision Blizzard valmistautuu laajentamaan reilummin mobiilipuolelle.

Activision Blizzardin operatiivinen johtaja Daniel Alegre on puhunut yrityksen pelisarjojen tuomisesta tällä hetkellä saatavilla oleville miljardeille mobiililaitteille. Activision Blizzard uskoo nousussa olevien alustojen, kuten pilvipohjaisten suoratoistopalveluiden arvoon. Sen tavoitteena on kuitenkin kohdentaa kehitystyönsä nille alustoille, joilla on jo todistettu vaikutus.

Yhtiö julkaisi Call of Duty: Mobilen vuoden 2019 lopulla ja Activisionin Robert Kostichin mukaan ilmaispeli on nyt ylittänyt yli 300 miljoonaa latausta maailmanlaajuisesti.