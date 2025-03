Aiemmin paljastunut tietovuoto on totta: Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 julkaistaan heinäkuussa

Aiemmin tällä viikolla paljastunut Tony Hawk -tietovuoto piti paikkansa: Haukkasaaga saa viimein jatkoa uuden kokoelman muodossa.

Uusina yksityiskohtina teos sisältää alustojenvälisen verkkomoninpelin, joka on saatavilla kaikille ilmoitetuille laitteille, ja kokoelma julkaistaan myös julkaisupäivänään Xboxin Game Pass Ultimate -palveluun ja PC:n Game Passiin. Avaustiedote puolestaan lupailee, että "kaikki mitä rakastit on taas täällä, mutta monipuolisempana." Samainen tekstinpätkä lupailee pelissä olevan ainakin aiempaa enemmän skeittaajia, uusia kenttiä, maukkaampia temppuja, tärykalvon halkovaa musiikkia plus paljon muuta. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, ovatko esimerkiksi kaikki aiemmista osista tutut biisit mukana.

Konkreettisempana uudistuslupauksena tiedote lupailee Create-A-Skater- ja Create-a-Park-moodien olevan aiempaa monipuolisempia, ja onpa mukana myös uusi HAWK-moodi, jossa katsotaan, "kuka on parempi Pro-skeittaaja". Samalla paljastui keräilyversion sisältö: täysikokoinen Birdhouse Wings -skeittidekki, pelin fyysinen versio sekä kaikki digitaalisen Deluxe-version sisältö. Hintaa tulee aiemman tietovuodon mukaiset 129,99 Amerikan dollaria.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 julkaistaan PlayStation- ja Xbox-laitteille, PC:lle sekä Switchille heinäkuun 11. päivä. Aiemmassa uutisessa mainittu Foundry-kentän demo tulee saataville kesäkuussa.

