Edes Bethesda-pomo Todd Howard ei tiedä, mille alustoille The Elder Scrolls VI julkaistaan

Bethesdan Todd Howard ei tiedä itsekään, mille alustoille tuleva The Elder Scrolls VI lopulta julkaistaan.

The Elder Scrolls VI:n kohtalo muuttui astetta epäselvemmäksi Microsoftin ostaessa Bethesdan emoyhtiö ZeniMax Median. Microsoft itse ei ole vielä kertonut tulevien nimikkeiden kohtaloa ja alustoja, mutta yksi varteenotettava skenaario on PC- ja Xbox-yksinoikeus.

Nyt Bethesda Game Studiosin Todd Howard on tuumaillut omia mietteitään erityisesti The Elder Scrolls VI:n kohdalta. Miehelle todettiin, että erityisesti Skyrimin laajan alustarepertuaarin huomioiden olisi yllättävää, että sarjan seuraava osa julkaistaisiin ainoastaan PC:lle ja Xbox-konsoleille. Tähän Howard totesi hymyillen olevansa täysin samaa mieltä. Käytännössähän vastaus ei toki kerro mitään, mutta joka tapauksessa tilanne tuntuu tällä hetkellä olevan aavistuksen epäselvä jopa Bethesdan johtoportaalle.

I would agree that is hard to imagine.

Todd Howard kertasi samaisessa haastattelussa Bethesdan ja Microsoftin menneisyyttä, johon kuuluu lukuisia yksinoikeussopimuksia. Esimerkiksi Morrowind saapui ensin originaalille Xboxille, minkä lisäksi niin Oblivionin kuin Skyriminkin laajennukset nähtiin ensin Microsoftin masiinoilla. Koko Gameindustry.bizin haastattelun voi lukea täältä.

The Elder Scrolls VI:n julkaisuajankohdasta ei ole vielä mitään tietoa, mutta todennäköisesti odottelu jatkuu vielä vuosien ajan.

