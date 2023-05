Amazon julkisti The Lord of the Rings -maailmaan sijoittuvan MMO-pelin

Amazon Games työstää The Lord of the Rings -lisenssiin pohjautuvaa verkkoroolipeliä.

Vielä virallista nimeään odottelevaa MMO-seikkailua kehittää New Worldista tuttu Amazon Games Orange County. Peli on tarkoitus tuoda PC:lle ja vielä nimeämättömille konsoleille, joskin julkaisupäivästä ei ole tällä haavaa vielä mitään tietoa.

Kehittäjien kerrotaan oppineen paljon New Worldin menestyksekkäästä julkaisusta. Samaisesta pelistä tuttuja ison mittakaavan taisteluita aiotaan tuoda myös kunnianhimoiseen Sormusten Herra -projektiin. Pelin taustalla hyrrää New Worldista tuttu Azoth Engine, joskin luonnollisesti tuunattuna versiona.

Lisätietoja voi lueskella Amazon Gamesin tiedotteesta, täältä.