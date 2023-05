The Legend of Zelda ei palaa takaisin perinteiseen formaattiin – Tuottajat: "Ocarina of Time rajoitti meitä liikaa"

Viime viikolla julkaistu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom on yksi Nintendo Switchin suurimpia kaupallisia ja kriittisiä menestyksiä, eivätkä sarjan tekijät haikaile sen varhaisen ikonisen tyylin perään.

Kattavassa Game Informerin haastattelussa Tears of the Kingdomin tuottaja Eiji Aonuma ja ohjaaja Hidemaro Fujibayashi näkevät The Legend of Zeldan tulevaisuuden tiiviisti kiinni avoimen maailman seikkailuissa.

"Kun teimme Ocarina of Time -pelin, se loi formaatin, mitä seuraavat Zelda-pelit seurasivat myös", Aonuma kertoo. "Mutta se monin tavoin rajoitti meitä myös. Me aina haluamme antaa pelaajille paljon vapauksia, mitkä eivät toimineet tässä muodossa".

Vaikka suippokorvaisen miekkamiehen seikkailut ovat kokeneet muutoksia klassisen Nintendo 64 -julkaisun jälkeen, molemmat Aonuma ja Fujibayashi näkevät Breath of the Wildin toimivan uutena alkuna, joka määrittää sarjan tulevaisuudessa.

"Breath of the Wild tarjosi uudenlaisen vapauden pelata ja tutkia maailmaa. On täysin reilua sanoa, että se on se uusi formaatti, jota seuraamme tästä eteenpäin", Aonuma summaa.

Fujibayashi muistuttaa, että The Legend of Zelda ydin pysyy pohjimmiltaan samana.

"Zeldan perusolemus on seikkailussa. Kunhan pidämme siitä kiinni, me voimme kokeilla kaikenlaista".

Tears of the Kingdom on nyt saatavilla Nintendo Switchille.