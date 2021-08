Armoton machoilu jatkuu jo neljättä kertaa – uusi The Expendables -elokuvaprojekti julkistettiin virallisesti

The Expendables -elokuvasarja jatkaa kohti neljättä osaansa, kertoo The Hollywood Reporter.

Neljäs The Expendables tuo takaisin aiemmistakin osista tuttuja äijänköriläitä Sylvester Stallonesta Dolph Lundgreniin ja Randy Coutureen. Mukaan liittyvät myös ainakin Curtis "50 Cent" Jackson, Tony Jaa sekä Megan Fox. Tarinan taas on huhuiltu pyörivän Jason Stathamin tulkitseman Lee Christmasin ympärillä – jopa sen verran, että rainan lisänimeksi on kaavailtu Christmas Storyä. Toimintaräimeen edellinen osa nähtiin vuonna 2014, sen trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Scott Waughin ohjaaman elokuvan ensi-iltapäivä ei ole toistaiseksi tiedossa, mutta tuotannon on tarkoitus käynnistyä kuluvan vuoden lokakuussa.