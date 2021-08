Huhu: Yakuzan luoja jättää Segan liittyäkseen NetEase Gamesiin

Kiinalainen NetEase Games haluaa palkata Yakuzan ja Super Monkey Ballin luojan.

Bloombergin lähteiden mukaan NetEase Games on viimeistelemässä neuvotteluja Toshihiro Nagoshin nappaamisesta Segalta. Nagoshi on työskennellyt Segalla vuodesta 1989 ja hänellä on oma studio. Veteraanikehittäjä kuitenkin erosi Segan hallituksesta jo aiemmin tänä vuonna jättäen myös roolinsa yrityksen luovana johtajana.

NetEase Games on ottanut jalansijaa Japanissa muun muassa perustamalla kesällä 2020 Ouka Studion, jota johtaa Bandai Namcon veteraani Tetsuya Akatsuka.