Tervetuloa Raccoon Cityyn: kolme uutta kuvakaappausta seuraavasta Resident Evil -elokuvasta

IGN on päässyt haastattelemaan seuraavan Resident Evil -rainan ohjaavaa Johannes Robertsia, joka on tuonut näytille myös kuvia elokuvansa tiimoilta.

Resident Evil: Welcome to Raccoon Cityä ei voi oikein kuvailla rebootiksi tai remakeksi, sillä kyseessä on periaatteessa Capcomin lähdemateriaalin alkulähteille sukeltava teos. Nimensä mukaisesti Raccoon Cityyn sijoittuva tarina nostaa kuvien perusteella parrasvaloihin ainakin Claire ja Chris Redfieldin, Jill Valentinen, Leon S. Kennedyn, Albert Weskerin ja monta muuta tuttua hahmoa. Elokuva palaa teemoissaankin ylilyödyn toiminnan sijaan kauhun pariin, mikä miellyttänee ainakin alkuperäispelien ystäviä. Koko IGN:n haastattelun voi lueskella täältä.

Resident Evil: Welcome to Raccoon Cityn Yhdysvaltain ensi-ilta ajoittuu marraskuun 24. päivälle. Suomen tilanne ei ole toistaiseksi tiedossa.