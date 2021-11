Avoimen maailman Honor of Kings: World -toimintaroolipeli paljastui trailerin kera

Tencent Games ja kehittäjä TiMi Studio Group julkistivat Honor of Kings: World -toimintaroolipelin. Avoimen maailman seikkailun traileriin voi kurkistaa uutisen lopusta.

Vielä päiväämätön Honor of Kings: World perustuu vuoden 2015 kiinalaiseen Honor of Kings -hittimobiilipeliin ja on suunnitteilla julkaistavaksi maailmanlaajuisesti useille eri alustoille.

Lisäksi paljastettiin, että Remembrance of Earth's Past -kirjasarjasta ja etenkin The Three-Body Problem -teoksesta tuttu tieteiskirjailija Liu Cixin tuo peliin oman näkemyksensä kiinalaisesta kulttuurista ja estetiikasta.