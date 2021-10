The Elder Scrolls V: Skyrim juhlii 10-vuotispäivää – ensimmäinen kurkistus ilmaiseen lisäsisältöön

Bethesda juhlistaa The Elder Scrolls V: Skyrimin 10-vuotispäivää.

The Elder Scrolls V: Skyrim julkaistiin 11. marraskuuta 2011. Kymmenenvuotisen taipaleen kunniaksi on tarjolla niin ilmaista lisäsisältöä Skyrim Special Editioniin kuin komea uusi The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition -pakettikin.

Skyrim Special Editionin omistajat saavat jopa neljä uutta kokemusta: Saints & Seducers, Rare Curios sekä selviytymis- ja kalastustilat. Osa sisällöstä on ollut jo aiemmin saatavilla pelin Creation Club -kauppapaikasta. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sisältää Special Edition -sisällön lisäksi myös kaikki Creation Clubissa tähän mennessä julkaistut sisällöt.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition julkaistaan 11. marraskuuta PlayStation 4:lle, Playstation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Seriesille sekä PC:lle. Synttäritarjonnasta voi lukea lisää täältä.

Alla olevan videoupotuksen kautta saa ensimmäisen silmäyksen uuteen sisältöön.