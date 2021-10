Marvel ja Skydance New Media työstävät menestysseikkailupeliä – johdossa Uncharted-kirjoittaja Amy Hennig

Skydance New Media ilmoitti kumppanuudesta Marvel Entertainmentin kanssa.

Skydance New Media on Skydance Median interaktiivinen AAA-osasto, jota johtaa Uncharted-sarjan kirjoittaja Amy Hennig. Studio on paljastanut kehittävänsä yhteistyössä Marvel Entertainmentin kanssa menestyspeliä, joka liittyy Marvel-universumiin. Pelillä on alkuperäinen tarina, josta ei anneta vielä minkäänlaisia vihjeitä.

Skydance New Median kerrotaan koonneen kehittäjätiimin, jolla on vuosikymmenien AAA-kokemus seikkailupelaamisesta. Mukana hehkutetaan olevan myös monipuolisen tiimin luovia konsultteja elokuvan, television ja sarjakuvan maailmasta.