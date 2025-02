Avoimen maailman seikkailu Last Drop vie pelaajansa kaurismäkeläiseen ysäri-Suomeen ja Seppo Sahtivaaran ohjaksiin

Jyväskylässä majaileva Lohkare Games on julkistanut vähintäänkin mielenkiintoiselta vaikuttavan Last Drop -pelinsä.

Tosielämän kokemuksiin pohjautuva Last Drop esittelee pelaajalle kaurismäkeläiseksi kuvaillun Nykylän kaupungin ja tätä asuttavan Seppo Sahtivaaran, kavereiden kesken Zeken. Luvassa on synkkää huumoria, ronskiksi rummutettua tarinankerrontaa ja 80-90-lukujen toimintaleffoista ja suomalaisesta kulttuurista vaikutteensa saaneita hahmoja – viimeksi mainittuja ovat päähahmo Zeken lisäksi muun muassa Rahikainen ja Kuikka.

Lehdistötiedotteessa mainitaan keskeisiksi ominaisuuksiksi toimintapainotteisuus ja avoin maailma, joka on kuorrutettu RPG-elementeillä. Unreal Engine 5:llä rullaavassa seikkailussa pitää tienata elanto, hankkia erilaisia menopelejä ja taistella kunnioituksesta Nykylän karuilla kaduilla.

Last Dropin kehitykseen on osallistunut yli 90 harjoittelijaa JAMK:n, Metropolian ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kaltaisista oppilaitoksista. Työpanoksen kerrotaan olevan yhteensä yli 40 000 työtuntia, joista valtaosa on suoritettu harjoitteluina ilman ulkopuolista rahoitusta.

Lisätietoja Last Dropin Steam-tuotesivulla, täällä. Peliä pääsee kokeilemaan Steam Next Festin yhteydessä demon muodossa jo 24. helmikuuta.