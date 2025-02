Segan retroninja palaa elokuussa – SHINOBI: Art of Vengeance sai julkaisupäivän sekä ensimmäisen trailerinsa

Reilu vuosi sitten osana Segan niin sanottua retrorenesanssia paljastettu Shinobi-seikkailu on saanut nimen, julkaisupäivän ja -trailerin sekä tukun paljastuksia yksityiskohdista.

Sonyn viimeviikkoisessa State of Play -lähetyksessä nähdyn ensitrailerin mukaan teos kantaa nyt virallisesti nimeä SHINOBI: Art of Vengeance. Kehittäjänä toimii puolestaan Streets of Rage 4:stä (arvostelu) sekä Wonder Boy: The Dragon's Trapin uusioversiosta (arvostelu) tuttu ranskalainen Lizardcube. Trailerin ohella Segan tuottaja Toru Ohara sekä Lizardcuben luova ohjaaja Ben Fiquet pääsivät kertomaan mietteitään PlayStation Blogin tuoreessa haastattelussa.

Ohara kertoili näkemyksiään muun muassa Shinobi-sarjan historiasta sekä uuden tuotoksen pelillisistä aspekteista. Oharan mukaan teos ei ole "metroidvania"-tyyppinen avoimen kartan peli, vaan seikkailun aikana pitäydytään kenttäpohjaisessa rakenteessa. Matkan varrella on kuitenkin mahdollista löytää salareittejä, jonka lisäksi kenttiin pääsee palaamaan uusien paikkojen toivossa. Toiminnaltaan uuden Shinobin on tarkoitus vastata nykyisiä standardeja ollen nopeatempoinen toimintahyppelypläjäys, jossa riittää aseita katanasta heittotähtiin.

Ohara mainitsi myös, ettei Art of Vengeance ole suora jatko- tai esiosa, vaan oma itsenäinen kokonaisuutensa, vaikka pääosissa nähdäänkin vanha tuttu Joe Musashi. Fiquet puolestaan avasi visioitaan pelin taidetyyliin ja vaikutteisiin liittyen. Herran mukaan pelillisesti yksi isoimmista inspiraation lähteistä ovat olleet japanilaisen animen sekä studion aiempien tekeleiden ohella erityisesti The Revenge of Shinobi ja Shinobi III -teokset.

Haastattelu on luettavissa kokonaisuudessaan lähdelinkistä, täältä. SHINOBI: Art of Vengeance julkaistaan PlayStation- ja Xbox-laitteille, Switchille sekä PC:lle 29. elokuuta.