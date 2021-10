Botti katsoi 400 000 tuntia kauhuleffoja – kirjoitti lyhytelokuvan Netflixille

Kauhuteemainen lyhytelokuva on syntynyt, mutta kirjoittajana onkin botti.

Netflix ja kirjoittaja Keaton Patti löivät päänsä yhteen luoden hyvin erikoisen animoidun lyhytkauhuelokuvan, se on nimittäin täysin botin kirjoittama. Tuotoksen nimeksi päätyi Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive, eli jotakuinkin "Herra Puzzles haluaa sinut vähemmän eläväksi". Lopputulokseksi kehkeytyi neljä minuuttia pitkä video, joka vaikuttaisi saaneen inspiraationsa Saw-kauhisteluista. Elokuvan keskiössä on paholaismaiseen naamariin pukeutunut Mr. Puzzles ja hänellä on selvästikin pahat mielessä. Uhripoloiset joutuvat mitä mielikuvituksellisiin ansoihin, mukaan lukien kaikkea tuoleista sahoihin ja rullaluistimista tykkeihin. Pätkässä vilisee kauhuelokuvien ystäville tuttuja viittauksia, joskin hyvin kummallisella tavalla.

Katso väitetysti kaikkien aikojen ensimmäinen, vain botin kirjoittama kauhuelokuva alta.