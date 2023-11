Netflix Geeked päiväsi Arcane-sarjan uuden kauden

Arcane palaa kolmen vuoden jälkeen toisen kauden kera ensi vuoden puolella.

Netflix on julkistanut Geeked Weekillä League of Legends spinoff-sarjan Arcanen palaavan ensi vuoden marraskuussa. Toista kautta saa siis odotella vielä kokonaisen vuoden verran, eikä Netflix julkaisuajan lisäksi paljastanut sarjan toisesta kaudesta muita yksityiskohtia. League of Legendsistä tuttuja hahmoja ja paikkoja on odotettavissa, mutta ne jäävät vielä spekuloinnin varaan. Arcanen oma virallinen X-tili julkaisi myös tiedonannon lyhyen videon kera.

Arcanen ensimmäinen kausi tuli ulos kolme vuotta sitten 6. marraskuuta 2021 Netflixin julkaisemana. Sarjan tuottajina toisella kaudella pysyvät Fortiche Studio sekä Riot Games. Tuttuja ääninäyttelijöitä ensimmäiseltä kaudelta on myös luvassa: Hailee Steinfield (Vi), Ella Purnella (Jinx) sekä Katie Leung (Caitlyn).