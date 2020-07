Breaking Bad -näyttelijä esiintyy isossa vielä salaisessa videopelissä

Giancarlo Esposito on kertonut työskennelleensä jonkin ison peliprojektin parissa aiemmin tänä vuonna.

Breaking Badin ja Better Call Saulin Gustavo Fringinä sekä The Mandalorianin Moff Gideonina parhaiten tunnettu Esposito tulee olemaan esillä isossa videopelissä, muttei voi vielä kertoa siitä enempää. Näyttelijä on paljastanut olleensa mukana "valtavan" pelin tekemisessä käyttäen jonkinlaista uutta teknologiaa ja näyttelytapaa.

Esposito mainitsi asiasta, kun häneltä kysyttiin Epicin Unreal Enginen käytöstä The Mandalorianin kuvaamisessa aivan uusilla ja ainutlaatuisilla tavoilla.