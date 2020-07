Breaking Badista tutun näyttelijän tähdittämä mystinen peliprojekti näyttää paljastuneen ennen aikojaan

Uutisoimme viime viikolla, että muun muassa Breaking Badissa ja The Mandalorianissa nähty Giancarlo Esposito on paljastanut työskennelleensä ison peliprojektin parissa. Tuo kyseinen mystinen projekti on mitä todennäköisemmin selvillä.

Britti-Gamereactorin sivuille julkaistu, ja sittemmin syystä tai toisesta poistettu, teksti nimeää Espositon peliprojektiksi vielä julkistamattoman Far Cry 6 -räiskinnän. Nimikettä ei ole vielä virallisesti paljastettu tai vahvistettu, mutta potentiaalinen ajankohta ensimmäisille tiedoille on tänä sunnuntaina järjestettävä Ubisoft Forward -presentaatio.

Viimeisimmät julkaisut sarjassa ovat olleet Far Cry V ja tuotoksen tarinaa jatkava Far Cry New Dawn.