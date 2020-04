Call of Duty: Warzonen huijarit saavat oman hiekkalaatikon temmellyskentäkseen

KonsoliFIN uutisoi maanantaina Call of Duty -pelin lukuisista huijareista, joita on Infinity Wardin mukaan bannattu jo yli 70 000. Nyt huijarit ovat saamassa oman temmellyskentän, jossa he voivat terrorisoida toisiaan.

Infinity Ward julkaisi aiheesta tviitin, jonka mukaan pelaajat saavat ruudulleen ilmoituksen mahdollisen huijarin passittamisesta kaltaistensa joukkoon. Samassa tviitissä kerrotaan myös suunnitelmista niin sanotun kalmankameran hyödyntämisestä ja katselumoodista, jotka auttaisivat hakkereiden kiinnisaamista.

Hakkereiden mellastus on harmittanut erityisesti konsolipelaajia, jotka ovat alkaneet välttelemään alustojen välisen ristiinpeluu-toiminnon käyttöä.

Infinity Wardin ilmoitus koskee niin Warzonea kuin myös Modern Warfaren omia karttoja.

Ilmaisena pelattava battle royale Call of Duty: Warzone julkaistiin PlayStation 4:lle, PC:lle, sekä Xbox Onelle maaliskuun 10. päivä.