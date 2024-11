Call of Duty -kehittäjät paljastavat miten Black Ops 6 -häiriköitä laitetaan kuriin

Call of Duty -kehittäjä kertoi, miten se puuttuu Black Ops 6:n pelaajakannan huijareihin ja häiriköihin.

Call of Duty -kehittäjä Treyarch on paljastanut suunnitelmansa puuttua ”häiritsevien” pelaajien käytökseen tänään julkaistavassa Black Ops 6:n Season One -päivityksessä. Viimeisimpien päivitysmerkintöjen mukaan Treyarch on tehnyt useita muutoksia moninpelitilassa häiritsevän käyttäytymisen torjumiseksi.

Päivitykseen kuuluu muun muassa tehostettu AFK-pelaajien tunnistus, sillä monet pelaajat käyttävät poissaolotaktiikkaa XP:nsä helppoon kasvattamiseen. Treyarch on myös säätänyt kynnysarvoja pelaajien yhteysnopeuksille (ping) otteluiden aikana, jotta voidaan havaita paremmin, milloin VPN:ää käytetään eri palvelinalueille hyppäämiseen.

Call of Duty: Black Ops 6 -päivityksen merkittävin muutos kohdentuu kuitenkin Ranked Playhin eli kilpailulliseen pelitilaan. Pelaajien on nyt voitettava viisikymmentä match made -moninpeliottelua voidakseen osallistua Ranked-peleihin. Tällä varmistetaan, että kilpailullisiin otteluihin suuntaavilla pelaajilla on tarpeeksi kokemusta moninpelistä.

Black Ops 6 Season One käynnistyy tänään kello 20.00 Suomen aikaa ja se lisää kolme uutta moninpelikarttaa, kaksi uutta pelitilaa, useita aseita ja lisälaitteita sekä taistelupassin.

