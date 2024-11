Kaikkien rakastama Spyro-lohikäärme liihottelee Game Passin valikoimiin peräti kolmen pelin voimin

Spyroa, sitähän saa kohta Game Passin pelivalikoimista oikein ruhtinaallisesti.

Microsoftin Game Pass -valikoimissa nähdään tänään 12. marraskuuta muutaman vuoden takainen Spyro Reignited Trilogy – vieläpä Xboxilla, PC:llä sekä myös pilven kautta.

Paketti kätkee sisäänsä Spyro the Dragonin (1998), Spyro 2: Ripto's Ragen (1999) ja Spyro: Year of the Dragonin (2000) graafisesti ehostetut versiot, kehittäjänään Crash Bandicoot -remasterointejakin puuhastellut Toys for Bob. Setti on arvosteltu KonsoliFINissä kahteen otteeseen, sekä Switchille että PlayStation 4:lle.

Lähes univeraalisti rakastetun Spyron paluusta on huhuiltu ja myös vihjailtu jo pidemmän aikaa, mutta mitään virallista ei ole toistaiseksi paljastettu.

Muista marraskuun Game Pass -lisäyksistä voi lukea aiemmasta uutisesta, täältä.

