Cannibal Holocaust muuntuu videopeliksi – kannibalismi ja metaforat ihmiskunnan kieroutuneisuudesta palaavat ruudulle

Fantastico Studio kehittää kauhupeliä 80-luvun kulttielokuva Cannibal Holocaustin pohjalta.

Indiestudio ei vielä paljasta sen enempää yksityiskohtia, vaan tyytyy toteamaan Cannibalin olevan interaktiivinen ja graafinen 2D-seikkailu. Myös musiikillinen ääniraita on yhä työn alla. Pelin Steam-sivun luvataan ilmestyvän ensi viikolla.

Alkuperäisen elokuvan ohjannut Ruggero Deodato on tiiviisti mukana Cannibalin kehityksessä. Italialaisen kannibaalieksploitaatio Cannibal Holocaustin 40-vuotissyntymäpäivän kunniaksi julkistettu peli jatkaa Deodaton tarinankerrontaa. Cannibal on neljäs teos Deodaton kannibaalisarjassa, seuraten Jungle Holocaustia (1977), Cannibal Holocaustia (1980) ja Cut and Runia (1985).

Cannibal Holocaust oli aikanaan kiistelty väkivaltapätkä, sillä sen gore koettiin jopa niin realistisena, että Deodatoa epäiltiin aidon snuff-elokuvan tekemisestä. Cannibal Holocaust kiellettiin yhteensä viidessäkymmenessäkolmessa maassa, ja se vapautettiin jakeluun Suomessakin vasta vuonna 2001.

Unitylla luotu Cannibal on Deodaton käsikirjoittama sekä ohjaama, ja Solo Macellon alkuperäisten piirustusten kuvittama seikkailu Borneon viidakoissa.

Cannibal julkaistaan marraskuussa 2020 Nintendo Switchillä, PlayStation 4:lla, Xbox Onella, PC:llä ja mobiililaitteilla.

Watch out, the Cannibals are coming back. The fourth chapter of "Cannibal Holocaust" by Deodato will be a video game! 😱

More info: https://t.co/mgCeYALHP4#indiegame #gamedev #indiedev #Cannibal #cannibalholocaust #ruggerodeodato #indiehour #HorrorMovies #IndieDevWorldOrder pic.twitter.com/eFKTqI1N3u

— Fantastico Studio (@fantasticodev) April 8, 2020