Just Cause 4 ilmaiseksi Epic Games Storesta ensi viikolla

Avalance Studiosin avoimen maailman räjäyttely Just Cause 4 on Epicin ensi viikon ilmaispeli.

"Jotain kapinallisia hääräilee siellä täällä ja tuomiopäivän aseita valmistellaan, mene ja tiedä", kirjoittaa KonsoliFINin toimittaja arvostelussaan. "Onko tämä nyt vakavasti otettava toimintapeli vai täysin päätön ja silmittömään hauskanpitoon painottuva räimintä?" Nyt on hyvä aika ottaa tästä itse selvää.

Square Enixin vuonna 2018 julkaiseman toimintanimikkeen lisäksi ilmaisjaossa on Santa Ragionen visuaalinen novelli Wheels of Aurelia. Vuonna 2016 julkaistu maantiematkaseikkailu sijoittuu 1970-luvun Italiaan.

Voit ladata Just Cause 4:n ja Wheels of Aurelian maksutta 16.-23. huhtikuuta täältä.