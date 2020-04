Koe Ezion ensimmäiset seikkailut maksutta – Ubisoft jakaa Assassin's Creed II:n ilmaiseksi

Ubisoft tarjoilee seuraavaksi Assassin’s Creed II -klassikkoseikkailun ilmaiseksi.

Assassin's Creed -sarja sai alkunsa ideasta kehittää jatkotarina Prince of Persia: The Sands of Time -pelille. Assassin's Creed II esittelee uuden sankarin Ezio Auditore da Firenzen ja uuden aikakauden eli renessanssin.

Ubisoftin kehittämä ja vuonna 2009 julkaisema Italiaan sijoittuva toimintahiiviskely on ilmainen Uplayssa 14. huhtikuuta alkaen. Voit ladata nimikkeen maksutta, ja pitää lopullisesti omanasi. Tarjouksen päättymispäivästä ei vielä ole varmaa tietoa.

Myös jatko-osat Assassin's Creed: Brotherhood ja Assassin's Creed: Revelations saavat huokeamman hintalapun.