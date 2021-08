Carnage pääsee valloilleen Venom-jatko-osan uudella trailerilla

Carnage rymistelee toisen Venom: Let There Be Carnage -trailerin johtotähtenä.

Woody Harrelsonin tulkitsema ikoninen symbioottihahmo on Venomin jatko-osassa varsin tärkeässä roolissa, kuten odotetun rainan nimestäkin voi jo päätellä. Eddie Brockin roolissa nähdään jälleen Tom Hardy, minkä lisäksi mukana ovat aiemmasta osasta tuttu Michelle Williams ja huhujen mukaan Carnagen apuri Shriekin roolissa nähtävä Naomie Harris. Tarkempia yksityiskohtia voi kaivella IMDB-sivustolta, täältä.

Andy Serkisin ohjaama Venom: Let There Be Carnage julkaistaan syyskuun 24. päivä.