Elokuun PlayStation Plus -pelikolmikko nyt ladattavissa

Sonyn PlayStation Plus -pelivalikoima on mennyt vaihtoon tuttuun tyyliin kuun ensimmäisen tiistain kunniaksi.

Elokuun Plus-peleissä on kolme nimikettä, joista battle royale -rymistely Hunter's Arena: Legendsistä on tarjolla versio joko PS4:lle tai PS5:lle. Lisäksi päästään joko tenniskentille tai ruohonjuuritason sodankäynnin pariin Tennis World Tour 2:n ja Plants vs. Zombies: Battle for Neighborvillen muodossa.

Alla vielä suorat latauslinkit PS Storeen:

Lisätietoja PlayStation Blog -sivustolta, täältä.