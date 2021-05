Vuoden 2018 Venom-elokuvan tarinaa jatkava Venom: Let There Be Carnage on saanut ensitrailerinsa.

Klonkkunakin tunnetun Andy Serkisin ohjaaman antisankarirainan pääosassa nähdään edelleen Mad Max -miekkonen Tom Hardy. Vastaan asettuu ikoninen symbioottipahis Carnage, yhteistyössä Woody Harrelsonin tulkitseman Cletus Kasadyn kanssa.

Venom: Let There Be Carnagen ensi-iltaa on uumoiltu syyskuun 24. päivälle.