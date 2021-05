Zombiyllätys: Disney kääräisee kaksi männävuosien klassikkopeliä kokoelmaksi

Horisontissa siintää 16-bittisiä zombeja.

Disney Interactiven ja Lucasfilmin tuleva Lucasfilm Classic Games: Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol -kokoelma kääräisee kaksi Super Nintendolta tuttua peliä, Zombies Ate My Neighborsin ja Ghoul Patrolin, yhteen pakettiin. Dotemu-studion avustuksella kehitetyn nimikkeen on määrä saapua Switchille kesäkuun 29. päivänä.

Zombies Ate My Neighbors on vuonna 1993 julkaistu yläviistosta kuvattu humoristinen toimintanimike, jossa kaksi teiniä ottaa yhteen zombien ja muiden kammotusten kanssa. Tuotos julkaistiin aikanaan myös Segan Mega Drivelle.

Ghoul Patrol puolestaan on vuonna 1994 julkaistu jatko-osa, joka jatkaa samalla teemalla rymistelyä. Kumpaakin nimikettä oli aikoinaan mahdollista pelata kahden pelaajan yhteistyönä, mikä onnistuu myös tulevassa kokoelmassa.

Kesällä saapuva kokonaisuus tuo mukanaan uusia ominaisuuksia. Mukana on muun muassa pelintekijöiden haastatteluvideo, pelitaidetta, soundtrack-toiminto sekä mahdollisuus tallentaa pelitilanne missä kohdin vain.