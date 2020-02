CD Projekt Euroopan toiseksi suurin videopeliyhtiö

The Witcher III: Wild Huntin ja Cyberpunk 2077:n kehittäjä CD Projekt Red nousi tällä viikolla toiseksi suurimmaksi pelifirmaksi Euroopassa.

Puolalaisen ohjelmistoalan yritys CD Projektin markkina-arvo kasvoi yli miljardi dollaria kuukaudessa. Suurimman videopeliyhtiön paikkaa pitää Ubisoft 9,6 miljardin dollarin arvollaan.

CD Projekt toimi alunperin ulkomaalaisten pelien jakelijana kotimaassaan, ja lokalisoi esimerkiksi Baldur's Gaten. Myöhemmin yritys alkoi kehittää myös omia nimikkeitään CD Projekt Red -nimen alla. The Witcher -pelisarjan suosio onkin selkein yksittäinen tekijä CD Projektin arvon nousukiidolle.

CD Projekt on kehittänyt oman pelimoottorinsa, REDenginen, jota on käytetty The Witcher II:sta lähtien. Cyberpunk 2077 tulee käyttämään REDenginen neljättä iterointia.

Digitaalinen vanhempiin peleihin erikoistunut jakelualusta GOG.com on niin ikään CD Projektin omistuksessa.

