Cyberpunk 2077 tukee ilmaista päivitystä Xbox Series X -konsolille

Cyberpunk 2077:n Xbox Onelle ostavat voivat nauttia siitä ilmaiseksi myös Xbox Series X -konsolillaan.

Microsoftin uuden sukupolven Xbox Series X -konsolin yksityiskohtien julkistamisen jälkeen The Witcher III:n kehittäjä CD Projekt Red ilmoitti palkkasoturiseikkailu Cyberpunk 2077:n tukevan Xbox One/Series X ristiinosto-ohjelmaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei pelin Xbox Onelle hankkineen tarvitse maksaa sen päivityksestä uudelle konsolille.

CD projekt Red on ensimmäinen kolmannen osapuolen studio, joka vahvisti Smart Delivery -tuen käyttämisen. CD Projekt Red toteaa, ettei pelaajia tulisi koskaan pakottaa ostamaan samaa peliä kahdesti tai maksamaan päivityksistä.

Smart Delivery -tukea hyödyntävät pelit toimivat sekä Xbox Onella että kahdeksan kertaa enemmän graafista suorityskykyä omaavalla Xbox Series X -konsolilla. Smart Delivery -tuki on luvattu kaikille Xbox Games Studiosin omille nimikkeille. Tukea tarjotaan myös kolmannen osapuolen kehittäjille ja julkaisijoille.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020