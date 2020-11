Darth Vader -näyttelijä Dave Prowse on kuollut

David Prowse on kuollut 85-vuotiaana.

Prowse oli entinen kehonrakentaja, joka tunnetaan parhaiten Darth Vaderin näyttelemisestä alkuperäisessä Tähtien sota -trilogiassa. Lähes kaksimetrinen Prowse valittiin rooliin vaikutuksen tehneen ruumiinrakenteensa ansiosta. Ääninäyttelystä vastasi James Earl Jones.

Prowsen näyttelijäura kesti viisikymmentä vuotta. Hän esiintyi muun muassa Casino Royalessa (1967) Frankensteinin hirviönä, ja myöhemmin elokuvissa Horror Of Frankenstein sekä Frankenstein and the Monster From Hell. Prowse nähtiin myös sivurooleissa useissa sarjoissa, kuten Doctor Who ja The Saint.

Näyttelijä itse piti Green Cross Code Manin esittämistä parhaimpana työnä, joka hänellä koskaan oli.