Bob Ross -kortit saapuvat ilahduttamaan Magic: The Gatheringia – onnellinen pieni kokoontuminen

Secret Lair julkaisee uuden Magic: The Gathering -korttisetin, jonka taustoina komeilevat Bob Rossin maalaukset.

Wizards of the Coast on luonut yhteistyössä Rossin perikunnan kanssa Happy Little Gathering -nimisen korttisarjan. Kyseessä on rajoitettu painos, jossa nähdään rakastetun Rossin maisemamaalauksia. Kuvat edustavat jokaista Magic: The Gatheringin viittä eri maatyyppiä – tasangot, suot, metsät, saaret sekä vuoret.

Kaikki onnellisen pienen kokoontumisen kortit ovat nähtävissä ja tilattavissa Secret Lairin verkkosivulta.

Happy Little Gathering -setti on saatavilla 30. marraskuuta alkaen.