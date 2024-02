Deadpool & Wolverine, Twisters, Inside Out 2, Moana 2... Super Bowlin yhteydessä nähtiin jälleen leffatraileri jos toinenkin

Super Bowlin yhteydessä nähtiin jälleen hurja määrä erilaisia elokuvatrailereita.

Ehkäpä se odotetuin traileri taisi olla kolmannella Deadpool-elokuvalla. Sehän toki saatiin, mutta samassa hötäkässä elokuvan viralliseksi nimeksi varmistui hieman yllättäen Deadpool & Wolverine. Toinen mielenkiintoinen jatko-osa on vuoden 1996 katastrofileffa Twisterin jalanjäljissä jatkava ja Aliens-henkisesti monikkoon heitetty Twisters.

Mitä sitten Super Bowlin lopputulokseen tulee, niin sen ottelun vei Kansas City Chiefs San Francisco 49ersiä vastaan pistein 25-22.

