Helldivers 2 -kehittäjä: pelien on ansaittava oikeutensa rahan tienaamiseen

Helldivers 2 -kehittäjän Arrowheadin toimitusjohtajan mielestä mikromaksuja käyttävien pelien on "ansaittava oikeus ansaita rahaa".

Helldivers 2:n tapa käsitellä mikromaksuja on herättänyt paljon keskustelua. Neljänkymmenen euron hintainen premium-peli sisältää kiertävän kosmetiikkakaupan, jossa jokainen panssarisarja maksaa kahdesta viiteen euroon. Peli tarjoaa myös pieniä Warbonds-taistelupasseja, jotka sisältävät kosmetiikkaa ja aseita. Oleellista on kuitenkin se, että pelaajat voivat ansaita virtuaalista valuuttaa myös pelaamalla, käyttämättä lainkaan oikeaa rahaa. Warbond-tavarat on lisäksi avattava pelaamalla, vaikka taistelupassi olisikin ostettuna

Arrowheadin toimitusjohtaja Johan Pilestedt vastasi viestipalvelu X:ssä monetisointitapaa kehuvalle fanille seuraavasti: "'Oikeus rahan ansaitsemiseen on ansaittava' - uskon todella siihen. Jos ihmiset haluavat tukea tätä nimikettä, heillä on siihen mahdollisuus, mutta emme koskaan pakota ketään tekemään niin." Toisessa postauksessa Pilestedt kertoi, miten kehitystiimi tasapainotti pelin sisäiset ostot ja yritti välttää "pay to win" -toimintatapaa.

PlayStation Studiosin räiskintäpeli Helldivers 2 julkaistiin PlayStation 5:lle ja PC:lle viime viikolla. Se on kerännyt jo yli 140 000 pelaajaa, mikä tekee siitä PlayStation Studiosin ylivoimaisesti menestyneimmän julkaisun Steamissa.