Palkittu golfparodiapeli What the Golf? saapuu PlayStationille

Indie-pelihitti What the Golf? on tulossa PlayStation -konsoleille.

Tanskalaisen Tribandin kehittämä ja julkaisema What the Golf? on "hassu fysiikkapohjainen golfparodia, jossa jokainen taso keksii uuden määritelmän golfista". Alun perin syksyllä 2019 Apple Arcadessa julkaistu peli sai PC-versionsa myöhemmin saman vuoden aikana. Nintendo Switchille golfhulluttelu saapui vuonna 2020.

"PS5-versiossa on täysin optimoitu DualSense-tuki, jos olet miettinyt, miltä tuntuu golfata taloa, autoa tai planeettaa", kertoo kehittäjä lehdistötiedotteessa.

What the Golf? julkaistaan PlayStation 4:lle ja PlayStation 5:lle maaliskuun 14. päivänä 2024.