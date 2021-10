Definitiivinen GTA-trilogia sai trailerin ja julkaisupäivän – modernisoidut GTA V -kontrollit ja reilusti aiempaa näyttävämpi ulkoasu

Rockstar on julkaissut lisää tietoa odotetun Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition -kokoelmansa tiimoilta.

Juuri ilmestynyt traileri käy läpi visuaalisia ehostuksia uusista valaistusefekteistä korkeamman resoluution tekstuureihin. Myös aiemmin huhuillut GTA V -tyyliset kontrollit on Rockstarin tuotesivuston mukaan implementoitu alkujaan vuosina 2001, 2002 ja 2004 julkaistuihin peleihin. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Tarjolla on lisäksi nannaa Xbox Game Pass- ja PSlayStation Now -jäsenille. Pelikolmikon tuorein tulokas San Andreas nähdään heti julkaisussaan Xbox Game Passissa, siinä missä GTA III rysähtää PS Now -valikoimiin joulukuun 7. päivä alkaen. Lisätietoja Rockstarin tiedotteesta, täältä.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition julkaistaan marraskuun 11. päivä PC:lle, Switchille, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series S|X:lle.