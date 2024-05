Digitaaliset Xbox 360 -pelit ovat alennuksessa kaupan sulkeutumista odotellessa

Digitaalisia Xbox 360 -pelejä myydään alennettuun hintaan ennen konsolin verkkokauppapaikan sulkemista tänä kesänä.

Xbox 360:n kauppapaikalta ei voi enää ostaa pelejä tai DLC:itä heinäkuun 29. päivän jälkeen. Käyttäjät voivat kuitenkin ainakin toistaiseksi ladata aiempia ostoksiaan uudelleen. Vaikkakin monet kyseisistä peleistä ovat edelleen pelattavissa muilla keinoin, noin 220 niistä katoaa käytännössä lopullisesti (katso VGC:n analyysi).

Microsoft on jo aloittanut ensimmäisen kolmesta suunnitellusta Xbox 360 -pelialennusaallosta. Yli kuudenkymmenen nimikkeen hintaa on alennettu, ja niistä kahdeksantoista on edellä mainitulla katoavan 220 pelin listalla.

Alennuslistaan lisätään uusia pelejä seuraavan kerran 18. kesäkuuta ja sitten vielä 16. heinäkuuta. Kaikki alennukset ovat voimassa kunkin pelin osalta 360-kaupan sulkemiseen asti.