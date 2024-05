Epic Games Storen massiivinen Mega Sale käynnistyi – viikon ilmaispelinä Dragon Age: Inquisition

Epic Games Storessa käy hulina tällä hetkellä monestakin syystä.

Suorastaan rehvakkaan MEGA-nimiliitteen saanut alennuskampanja tuo pelaajien ulottuville alennuksia tästä päivästä aina kesäkuun 13. päivään saakka. Heti kampanjan etusivulta voi bongailla Hogwarts Legacyn, Alan Wake 2:n, Red Dead Redemption 2:n, Cyberpunk 2077:n, The Last of Us Part I:n ja Spider-Man-pelien kaltaisia hittinimikkeitä, luonnollisesti isoin tarjousprosentein.

Viikon ilmaispelinä on puolestaan BioWaren klassikkoropellus Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition kymmenen vuoden takaa. Sarjahan on saamassa myös jatkoa: Dragon Age: Dreadwolfin julkaisua on varovaisesti ennusteltu jopa tälle vuodelle.

