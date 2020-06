Dollarit tiskiin ja sauna lämpiämään – Suomalainen Amos Sorri julkisti Kickstarterissa kuumankarmivan peliprojektin

Suomalainen Amos Sorri hakee joukkorahoituskampanjan avulla varoja ensimmäistä täysiveristä peliään varten.

Haunted PS1 Demo Disc 2020:stä tuttu Sauna 2000 on saamassa kokoversion, mikäli kampanja onnistuu. Sorri kuvailee Kickstarterissa pelin olevan sekoitus "koomista saunasimulaattoria sekä kauhupeliä".

Erittäin vahvasti PS1-henkisen hankkeen tavoitteena on kerätä kokoon 9973 dollaria, joista kasassa on kirjoitushetkellä peräti 1993. Lahjoittamisaikaa on 23.7.2020 saakka.

Myös KonsoliFINissä innostuttiin projektista. Ohessa muutamia toimituksen mietteitä:

- Taijan pistää 15 dollaria! ilmoitti Jaakko.

- Aattelin kans luikauttaa pari rahea! intoili Tarja.

- Leipää ja sirkushuveja lopunaikoina, tuumivat samat nihilistit.

Lisätietoa projektista voi käydä lukemassa Kickstarterin nettisivuilta.