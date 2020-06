The Last of Us Part II -kilpailu saatiin päätökseensä – voittajat ja vaikuttavimmat kuvakaappaukset selvillä

KonsoliFINin suuri The Last of Us Part II -kuvakilpailu on saatu kunnialla päätökseensä.

Koska emme jaksaisi tukea tylsäksi käyvää "tykkää/jaa"-mentaliteettia, kaipasimme osallistujilta hieman vaivannäköä ihmissuhteita kuvaavien kuvakaappausten muodossa. Ehkä juuri tästä syystä kuvasato jäi yllättävänkin pieneksi – mutta toki sitäkin laadukkaammaksi. KonsoliFINin arvoisa ylläpito on aivoriihen tuloksena valinnut joukosta kolme puhuttelevinta ja mieleenjäävintä otosta, jotka voi katsastaa uutisen lopusta. KonsoliFIN kiittää aivan kaikkia osallistujia!

Muun muassa Metacritic-arviopommitusten tallomaksi jäänyt The Last of Us Part II oli KonsoliFINin Petri Leskisen mieleen. Arvostelun voi lukea täältä.