Bloodstained: Curse of the Moon 2 on tosiasia – julkaisu lähitulevaisuudessa

Vahvasti retroon nojaava Bloodstained-saaga saa jälleen jatkoa.

Metroidvanian isänä tunnettu Koji Igarashi julkisti Youtubessa jatko-osan Bloodstained: Ritual of the Nightin ohessa kehitetylle Curse of the Moonille.

Edellisen osan päähenkilö Zangetsu saa seurakseen kolme uutta hahmoa. Peli näyttäisi jatkavan tutulla linjalla ollen sekoitus kasibittistä estetiikkaa, 2D-pelattavuutta sekä moderneja myönnytyksiä.

Virallinen julkaisupäivä ei ole tiedossa, mutta trailerin mukaan julkaisu tapahtuu "pian".