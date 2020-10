Guy "Dr Disrespect" Beahm on nyt pelattavissa Rogue Companyssa legendaarisen Dallas-skinin muodossa.

Beahm ilmestyy peliin aivan uuden Arena-kartan mukana. Kartan on suunnitellut itse striimaaja, joka on aiemmin työstänyt ainakin Call of Duty: Advanced Warfaren karttoja työskennellessään Sledgehammer Gamesilla.

Rogue Company on saatavana Nintendo Switchille, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä PC:lle Epic Games Storen kautta.