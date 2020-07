Ei söpö sähköhiiri, vaan "isorintainen tiikeri" – Pikachun ulkoasu olisi ollut perin erilainen, mikäli Amerikan Nintendo olisi saanut tahtonsa läpi

Keltainen Pikachu-sähköhiiri, tuo Pokémon-sarjan maskotti, on tuttu ilmestys monista eri medioista aina peleistä elokuviin. Mutta mikäli Amerikan Nintendon työntekijät olisivat 90-luvulla saaneet tahtonsa lävitse, olisi hahmo näyttänyt huomattavan erilaiselta.

Tieto on peräisin The Pokémon Companyn johtaja Tsunekazu Ishiharan haastattelusta, joka on äskettäin käännetty englanniksi. Osana tekstiä on tarina siitä, miten Nintendo of American työntekijöillä oli kovin erilainen ajatus Pikachun ulkoasuksi.

"Ensimmäisen kerran, kun esittelimme muutamia Pokémoneja Yhdysvalloissa, meille kerrottiin, että ne olivat liian söpöjä" Ishihara kertoo. "Työntekijät Amerikassa lähettivät ideoitaan korvaaviksi malleiksi, mutta emme voineet uskoa minkälaista juttuja he ehdottivat."

"He muuttivat Pikachun jonkilaiseksi isorintaiseksi tiikeriksi. Se näytti kuin Cats-musikaalin hahmolta." Kun Ishihara kysyi, miten hahmo on olevinaan Pikachu, kuului vastaus, että uudella designilla oli samanlainen häntä. "Oikeasti, sellaisia juttuja meille ehdotettiin."

Pokémon-sarjan uusin julkaisu on Pokémon Shield- ja Pokémon Sword -kaksikko.