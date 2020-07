Helsingissä kuvattiin The Last of Us Part II -musiikkivideoita - Vallilan ratapiha luo post-apokalyptiset puitteet

Suomalainen pelimusiikkiorkesteri Game Music Collective on julkaissut kaksi uutta musiikkivideota.

Helsingin Vallilan ratapihan alueella kuvattujen videoiden kappaleista toinen on The Last of Us Part II:n trailerista tuttu Shawn Jamesin Through the Valley. Toisessa puolestaan kuullaan A-ha:n Take on Me, joka myös esiintyy TLOU2:ssa.

Vierailevana laulajana toimii oululainen Mokka Laitinen. "Pelissä on riipaisevaa tragediaa ja Mokka oli todellinen löytö tulkitsemaan kappaleet", toteaa videot ohjannut Game Music Collectiven taiteellinen johtaja Lukas Stasevskij. Kuvaustyöstä vastaa Perttu Inkilä.

Ensi vuonna Game Music Collective julkaisee kattavasti suomalaista pelimusiikkia esittelevän teoksen.

