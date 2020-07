Sukupuolenvaihdos World of Warcraftissa muuttuu maksuttomaksi

World of Warcraft tarjoaa hahmon sukupuolen muutoksen pian ilmaiseksi.

Tällä hetkellä ainoa tapa muuttaa hahmon sukupuolta World of Warcraftissa on ostaa ulkonäön muutos 15 eurolla Blizzard-kaupasta. Maksullisuus on tarkoitus poistaa World of Warcraft: Shadowlandsin julkaisun myötä vielä tänä vuonna.

Kaikkien muiden ulkonäköön liittyvien ominaisuuksien muokkaaminen on ollut ilmaista tähänkin asti. Hiukset ja kasvonpiirteet vaihtuvat helposti pelinsisäisen parturin kautta.

Vastaava tuottaja John Hight kertoo, ettei sukupuolenvaihdoksen maksullisuus tue sitä sanomaa, minkä Blizzard toivoo välittävänsä. Hight sanoo WoWin olevan peli, joka ei kuitenkaan yritä korostaa seksuaalisia suhteita. Tämän vuoksi tarina ei kerro hahmojen seksuaalisuudesta muuten kuin vihjailemalla.

"Mutta meillä on varmasti hahmoja, (joilla on) - tai olemme aina ajatelleet hahmoilla olevan - eri sukupuoli-identiteettejä pelissä", toteaa Hight. Hänen mukaansa WoWissa asiat on haluttu esittää hienovaraisesti siten, että kaikki kokisivat pelin helposti lähestyttäväksi ja kotoisaksi.

Blizzard on kertonut Shadowlandsin tarinasta muun muassa seuraavaa: "Ehdokkaat voivat valita fyysisen muodon, joka edustaa heidän todellista itseään. Pelagos, joka esiintyi naisena kuolevaisessa elämässään, valitsi miehenä olemisen Shadowlandissa." Tämän myötä Pelagoksesta käytetään sukupuolineutraaleja persoonapronomineja they/them. Lisää voi lueskella Blizzardin blogista.