Elokuun PlayStation Plus -pelit paljastettiin

Elokuun PlayStation Plus -valikoima on paljastettu.

Kaikki jäsenyystasot pääsevät elokuun kunniaksi käpöstelemään kolmea peliä, kuten tapana toki normaalistikin on. Näistä eniten pöhinää aiheuttanee kehuttu Souls-henkinen toiminta Lies of P, jolle kehittäjä Neowiz on lupaillut myös jatko-osaa.

Kaikki pelit saapuvat ladattavaksi elokuun 5. päivä. Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.

Koko valikoima alustoineen ja mahdollisine arvostelulinkkeineen lueteltuna alla.

Lies of P (PS4, PS5)

Day Z (PS4)

My Hero One's Justice 2 (PS4)

Vielä ehdit napata talteen heinäkuun pelit Diablo IV, The King of Fighters XV sekä Jusant.