Kiillota arcade-tikkusi - nyt mennään!

Kaikki varmaan tietävät Tekkenin ja vähintäänkin Mortal Kombatin, mutta keskustellaanpa hetki valtavirran ulkopuolella lymyilevistä julkaisuista. Siinä missä markkinointikoneisto paukuttaa isojen sarjojen ihanuutta, iskevät matalampaa profiilia pitävät nimikkeet vyön alle salakavalasti. Sellainen on jo viidenteentoista osaansa ehtinyt The King of Fighters. Se lyö nopeasti ja kovaa.

Nopeutta ei uusimmasta KOF:sta puutu, sillä iskuja jaellaan oikealta ja vasemmalta sellaisella tahdilla, että jopa arvostelijalla menee sormi suuhun. Ainoa mitä alkushokissa voi tehdä on rukoilla sekä painaa torjuntanäppäintä. Pölyn laskeuduttua matka onkin hyvä aloittaa hahmogalleriasta, joka vakuuttaa laajuudellaan.

Veteraaneja ja uusia haastajia

The King of Fighters XV sisältää 39 persoonallista taistelijaa, joista osa on tuttuja sarjan aikaisemmista osista. Valinnanvaraa on paljon, ja aluksi aika menee tyyppien eroja tutkiessa sparrauskehässä. Aikaa siellä saakin viettää pitkän tovin, sillä otteluissa pitää osata kolmen hahmon ominaisuudet. Kolmen taistelijan liikkeiden opettelu tuntuu puuduttavalta, vaikka erikoisiskujen komennot ovat suhteellisen samanlaisia. Voittajaksi päätyy yleensä se, joka on opetellut liudan näyttäviä iskusarjoja.

Tämä on keltanokalle ehkä KOF XV:n suurin haaste. Vaikka taisteluissa voi periaatteessa pärjätä hakkaamalla pelkästään neliötä, vaatii upeampi koreografia tuntien treenaamisen. Aikaisemmasta taistelupelikokemuksesta on toki hyötyä, sillä erikoisiskujen komennot muistuttavat huomattavasti modernia Street Fighteria.

Liikesarjat koostuvat kevyistä ja raskaista lyönneistä, potkuista sekä erikoisiskuista, joilla sarja viimeistellään komeasti. Hyökkäyksiä voi vahvistaa entisestään supererikoisiskuilla tai käyttämällä niin sanottuja cancel-komentoja. Sarjan uusin osa esittelee myös Shatter Strike -hyökkäyksen, joka käytännössä tarkoittaa vastustajan lyönnin keskeyttämistä omalla. Ammattilaiset kutsuisivat näitä varmaan punisheiksi.

Valmistaudu treenaamiseen

Näiden kaikkien oppiminen vaatii pitkää pinnaa, mutta onneksi KOF XV tarjoaa myös aloittelijoille tilaisuuden pärjätä. Tyhjänpäiväisen tarinan lisäksi tappelua voi opiskella sparrikehässä harjoitusvastustajan kanssa sekä lisäksi haasteiden avulla. Haasteet tarjoavat valmiita iskusarjoja, jotka ovat vaikeita hahmosta riippumatta. Siitä huolimatta useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen onnistuminen on palkitsevaa. Haasteiden esittelemät iskusarjat ovat onnistuessaan tehokkaita, ja niitä voi yhdistellä muuhun opeteltuun sekoiluun.

Haasteet ovat nimensä mukaisesti haastavia, sillä näppäinkomennot pitää ajoittaa juuri oikein, mikä tuntuu tavallisella Pleikkarin ohjaimella liki mahdottomalta. Ehkä taistelupelejä varten tehdyllä joystickillä liikkeiden suorittaminen olisi kevyempää. Aikaisemmin mainittu vapaamuotoinen läiskintä on siinä mielessä hyödyllistä, että erilaisia sarjoja saattaa keksiä ihan puolivahingossakin.

Treenaamista voi harrastaa jopa netin ylitse kaverin kanssa, mikä ei kovin monessa taistelupelissä ole mahdollista. Nettikoodi toimii myös hyvin sekä treenatessa että varsinaisissa otteluissa, eikä pahempaa nykimistä ole havaittavissa. Harmillisesti pelaajia tuntui olevan kirjoitushetkellä heikosti linjoilla.

Ei helposti lähestyttävin

Tekijätiimin kokemus paistaa kilometrien päähän, sillä he osaavat luoda näyttäviä ja nopeatempoisia taisteluja. Märkäkorva ei ehdi kissaa sanoa, kun nyrkki koristaa jo silmää. KOF XV näyttää ja kuulostaa hyvällä tavalla perijapanilaiselta, sillä ulosanti on värikästä sekä äänekästä. Erikoiskut loppuvat eläimelliseen huutoon, jota korostetaan läheltä kuvatuilla animaatioilla. Taustamusiikki on myös mukaansa tempaavaa sekä oivasti valittua, sillä se toimii hyvänä tunnelman nostattajana.

The King of Fightersin fanikunta pissii varmasti hunajaa uuden julkaisun myötä, mutta sen haastavuuden vuoksi uusinta osaa on vaikeaa suositella kaikille lajista kiinnostuneille. Mikäli olet käyttänyt useita tunteja muiden sarjojen parissa kyllästymiseen saakka ja olet valmis syventymään KOF:n saloihin, on The King of Fighters XV juuri oikea valinta. Kysymys kuuluukin: oletko sinä valmis?