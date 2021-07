Enää ei olla vuotojen varassa – ensi kuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat nyt vihoviimeisen varmistettuja

Elokuun PlayStation Plus -palveluun kuuluvat ilmaispelit ovat selvillä. Uutisoimme viime viikolla pelien vuotaneen julki etuajassa, mutta nyt tarjonnalle on vihoviimeinen vahvistus.

Kattaus näyttää kokonaisuudessaan tältä:

Hunter's Arena: Legends (PS4, PS5)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Hunter's Arena: Legends on aiemmin tässä kuussa State of Play -presentaatiossa esitelty 30 pelaajan battle royale -nimike. Homman nimenä on taistella ihmishahmoja sekä demoneita vastaan kokemuspisteitä ja entistä tehokkaampia aseistuksia haalien.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville pistää jälleen kasvit ja zombit ottamaan yhteen. Yksinpelin lisäksi tarjolla on moninpeliä joko samalla sohvalla tai verkon välityksellä.

Tennis World Tour 2:ssa päästään kisaamaan tenniksen merkeissä joko itsetehdyllä hahmolla tai vaihtoehtoisesti urheilu-uutisista tuttujen huippupelaajien muodossa. Tarjolla on uramoodi sekä monipeli joko paikallisesti tai verkon välityksellä.

Kuten listasta voi päätellä, aiemmin uutisoimamme pelilista piti siis paikkansa. Uusien nimikkeiden kimppuun päästään 3.8. Siihen asti tarjolla on heinäkuun kattaus.