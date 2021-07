Microsoft on tuttuun tapaansa paljastanut ilmaisten Xbox Live Gold -pelien valikoiman tulevalle kuulle.

Elokuun rosterissa komeilevat Darksiders III, joka on pelattavissa koko kuukauden ja Yooka-Laylee, josta saa nauttia elokuun 16. päivästä syyskuun 15. saakka. Lisäksi tarjolla ovat Xbox 360:n Lost Planet 3 (1.-15.8.) sekä Garou: Mark of the Wolves (16.-31.8.).

Koko kattauksen esittelevän videon voi katsastaa alta.